Autopsia per Francesco Vita morto dopo l’incidente in bici c' è un indagato ma la famiglia presenta anche denuncia contro ignoti

Messinatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si svolgerà giovedì 31 ottobre alle ore 12, presso la Procura della Repubblica di Messina, il conferimento dell’incarico di autopsia sul corpo di Francesco Vita, il 56enne morto dopo il tragico incidente in bicicletta avvenuto lunedì mattina lungo via Adolfo Celi, nei pressi della bretella che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

autopsia francesco vita mortoTragedia di Montanaro, sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Francesco - Intanto tutto il paese piange il giovane meccanico scomparso il 16 ottobre: dalla pallavolo al calcio, il cordoglio del mondo sportivo ... Lo riporta giornalelavoce.it

Francesco è morto a 20 anni mentre stava andando a trovare la fidanzata - È questo il motivo per cui sabato pomeriggio, in sella alla sua moto Honda Varadero del 2008, stava percorrendo la ... Come scrive bresciatoday.it

autopsia francesco vita mortoAutopsia su Francesco Broda: sepolto da fango e detriti morto per asfissia in poco tempo. Domani i funerali, a Monte San Giusto sarà lutto cittadino - CORRIDONIA Anche se i vigili del fuoco fossero riusciti ad arrivare prima a Francesco Broda, lo avrebbero trovato già morto. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Autopsia Francesco Vita Morto