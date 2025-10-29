autodifesa per le donne torna il corso

FOIANO Nel mese dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Foiano della Chiana rilancia la terza edizione del corso gratuito di autodifesa rivolto a donne e ragazze di ogni età. L’iniziativa, ormai appuntamento fisso nel calendario comunale, si terrà nei giovedì 6, 13, 20 e 27 novembre alle ore 21 alla palestra Fossombroni di viale Umberto I. "La violenza contro le donne è un problema sempre più attuale e grave, che ci riguarda da vicino – sottolinea l’assessore Elena Bigliazzi – non è solo fisica, può assumere molte forme e spesso è invisibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

