Auto travolta a Roma indagata l' amica di Beatrice Bellucci
Potrebbe esserci un video che riprenderebbe gli istanti dell'incidente di venerdì scorso lungo la Cristoforo Colombo a Roma che ha causato la morte di Beatrice Bellucci, vent'anni. Per questo i cellulari di Luca Girimonte, 22enne indagato, alla guida della auto bianca, e del ragazzo che era con lui sono stati sequestrati e saranno analizzati. Non è escluso che, oltre alla presunta alta velocità del mezzo, e a una possibile corsa clandestina, a causare l'incidente possa essere stata una distrazione con i cellulari per un video da pubblicare sui social. Entrambi i ragazzi hanno collaborato con gli agenti, fornendo i codici di sblocco dei telefoni e anche il nome del conducente della berlina grigia con cui erano partiti da anzio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Approfondisci con queste news
Donna travolta e uccisa da un’auto pirata nel Teramano L'incidente questa mattina alle 6, la vittima aveva 58 anni https://infomedianews.com/donna-travolta-e-uccisa-da-unauto-pirata-nel-teramano/ Vai su Facebook
Rossiglione, addio a Itala: travolta dall’auto del fratello, non ce l’ha fatta https://genovaquotidiana.com/2025/10/16/rossiglione-addio-a-itala-travolta-dallauto-del-fratello-non-ce-lha-fatta/… - X Vai su X
Roma, incidente mortale per Beatrice Bellucci: ascoltato il conducente di una terza auto - Tragedia a Roma, incidente mortale per Beatrice Bellucci: si continua ad indagare su dinamica e responsabilità. Riporta notizie.it
“Erano più di due”. Beatrice morta nella tragica corsa in auto, la scoperta shock solo ora - La Procura di Roma indaga su una gara clandestina tra auto e su un possibile video girato per i social nei minuti precedenti al tragico incidente che ha ... Scrive thesocialpost.it
Ragazza di 20 anni travolta e uccisa a Roma, s'indaga per omicidio stradale - Si indaga per omicidio stradale in relazione all’incidente avvenuto la sera di venerdì a Roma in cui è morta una ragazza di 20 anni . Riporta msn.com