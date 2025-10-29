Potrebbe esserci un video che riprenderebbe gli istanti dell'incidente di venerdì scorso lungo la Cristoforo Colombo a Roma che ha causato la morte di Beatrice Bellucci, vent'anni. Per questo i cellulari di Luca Girimonte, 22enne indagato, alla guida della auto bianca, e del ragazzo che era con lui sono stati sequestrati e saranno analizzati. Non è escluso che, oltre alla presunta alta velocità del mezzo, e a una possibile corsa clandestina, a causare l'incidente possa essere stata una distrazione con i cellulari per un video da pubblicare sui social. Entrambi i ragazzi hanno collaborato con gli agenti, fornendo i codici di sblocco dei telefoni e anche il nome del conducente della berlina grigia con cui erano partiti da anzio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Auto travolta a Roma, indagata l'amica di Beatrice Bellucci