Auto pirata travolge e uccide la 58enne Rosanna Pigliacampo sulla statale Teramo-Giulianova | la volontaria della Protezione Civile stava attraversando la strada

Incidente mortale all’alba lungo la statale 80 Teramo-Giulianova, nei pressi di Bellante Stazione. La 58enne, Rosanna Pigliacampo, volontaria della Protezione Civile residente a Campli, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’auto. La tragedia questa mattina alle 6. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la vittima stava attraversando la strada quando è stata investita da un veicolo,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Auto pirata travolge e uccide la 58enne Rosanna Pigliacampo sulla statale Teramo-Giulianova: la volontaria della Protezione Civile stava attraversando la strada

