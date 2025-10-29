Auto fuori controllo finisce a ruote all’aria c' è un ferito

Sono stati momenti di paura quelli vissuti intorno all’ora di pranzo di mercoledì 29 ottobre in via 4 Novembre a Sarnonico: poco prima delle 12:50, infatti, è scattato l’allarme per un’auto che ha perso il controllo e si è ribaltata, terminando la propria corsa ruote all’aria.La macchina dei. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

