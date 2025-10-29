Auto di servizio missioni fuori sede e buoni pasto | al ministero dell’Ambiente arriva la stretta

Niente convegni in tutta Italia, se la presenza dei dirigenti del ministero non è richiesta esplicitamente e regole ferree nella gestione delle auto di servizio. Nelle ultime settimane, al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica l’aria è più tesa del solito. Il motivo? Due circolari, che ilfattoquotidiano.it ha potuto visionare e che mirano a tirare le briglie e a prevenire (o fermare) alcuni comportamenti. Sono firmate dal capo di gabinetto, Barbara Luisi, che ormai da quasi un anno ha sostituito Antonio Scino (ora responsabile legale presso Ferrovie dello Stato). E dato il cambio di passo repentino, sembrano anche di una certa urgenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

