Autista ucciso a sassate anche Manuel Fortuna il terzo ultras arrestato chiede al pm di essere sentito
Vuole essere sentito per depositare la sua versione dei fatti sull'agguato al pullman del Pistoia basket in cui è morto l'autista Raffaele Marianella. Questa la richiesta di Manuel Fortuna dopo quelle arrivate dagli altri due ultras indagati Kevin Pellecchia e Alessandro Barberini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Autista ucciso, il funerale di Marianella celebrato dal fratello. Lacrime, dolore e rabbia - X Vai su X
Corriere della Sera. . I cestisti del Pistoia Basket e della JuVi Cremona hanno rinunciato a giocare le prime due azioni della partita prolungando così il minuto di silenzio per Raffaele Marianella, l’autista ucciso nell’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia. Sui ca Vai su Facebook
Autista ucciso con una sassata: tre ultrà fermati e portati in carcere - Tre ultrà della Sebastiani basket Rieti sono stati fermati per l’agguato compiuto domenica sera sulla Terni- Secondo umbria24.it
Autista ucciso a sassate, per la consigliera reatina di Fratelli d’Italia la responsabilità morale è di Ilaria Salis - L'autista 65enne Raffaele Marianella è morto dopo essere stato colpito da un sasso durante un assalto al pullman di tifosi del Pistoia Basket di ritorno ... Lo riporta fanpage.it
Funerali dell’autista ucciso a sassate, il vescovo: “Andate a trovare quei ragazzi in carcere” - In centinaia a Cesano per l’ultimo saluto a Raffaele Marianella, l’autista del bus dei tifosi del Pistoia Basket ucciso in un agguato degli ultras ... fanpage.it scrive