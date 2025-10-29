Autista ucciso a sassate anche Manuel Fortuna il terzo ultras arrestato chiede al pm di essere sentito

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vuole essere sentito per depositare la sua versione dei fatti sull'agguato al pullman del Pistoia basket in cui è morto l'autista Raffaele Marianella. Questa la richiesta di Manuel Fortuna dopo quelle arrivate dagli altri due ultras indagati Kevin Pellecchia e Alessandro Barberini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Autista ucciso con una sassata: tre ultrà fermati e portati in carcere - Tre ultrà della Sebastiani basket Rieti sono stati fermati per l'agguato compiuto domenica sera sulla Terni-

Autista ucciso a sassate, per la consigliera reatina di Fratelli d'Italia la responsabilità morale è di Ilaria Salis - L'autista 65enne Raffaele Marianella è morto dopo essere stato colpito da un sasso durante un assalto al pullman di tifosi del Pistoia Basket di ritorno ...

Funerali dell'autista ucciso a sassate, il vescovo: "Andate a trovare quei ragazzi in carcere" - In centinaia a Cesano per l'ultimo saluto a Raffaele Marianella, l'autista del bus dei tifosi del Pistoia Basket ucciso in un agguato degli ultras ...

