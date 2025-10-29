Australia dimenticata su un’isola dalla nave da crociera | 80enne trovata morta dopo alcune ore
La donna stava visitando Lizard Island, a 250 Km da Cairns, insieme ad altri passeggeri, che volevano raggiungere la vetta della montagna più alta dell'isola. Nel corso della salita, però, l'80enne ha chiesto di fermarsi e riposare, allontanandosi quindi dal gruppo. Da quel momento, però, non sarebbe più stata vista. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
In Australia una donna è morta dopo che la crociera su cui viaggiava se l’è dimenticata su un’isola - X Vai su X
Telemia. . Settant’anni di devozione oltreoceano, la comunità calabrese in Australia celebra Sant’Ilarione Vai su Facebook
In Australia una donna è morta dopo che la crociera su cui viaggiava l’ha dimenticata su un’isola - In Australia una donna di 80 anni è stata trovata morta su un’isola dove era rimasta sola dopo un’escursione della crociera su cui stava viaggiando. Segnala ilpost.it
Australia, 80enne “dimenticata” da nave crociera: trovata morta su isola Grande Barriera Corallina - Una donna di 80 anni è stata trovata morta su un'isola della Grande Barriera Corallina, in Australia, dopo essere stata abbandonata dalla nave da crociera su ... Da msn.com