Australia Cambogia Malesia Thailandia Giappone | Trump d’Oriente e gli accordi commerciali tra dazi e metalli critici

Il Donald Trump d’Oriente è giunto nella regione asiatica e pacifica con il chiaro intento di preparare il decisivo vertice di giovedì con Xi Jinping con accordi e dialoghi in grado di puntellare la sicurezza economica e strategica degli Stati Uniti sul piano degli approvvigionamenti critici per l’industria e i settori dominanti dell’economia. In un clima di maggior dialogo con la Cina, la competizione resta il focus principale di Washington e Pechino, e così come la Repubblica Popolare da tempo lavora per sanare le dipendenze che la vincolano al rivale di oltre Pacifico (ad esempio sui chip avanzati e le tecnologie Ia), anche la Casa Bianca intende muoversi su un sentiero di questo tipo. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Australia, Cambogia, Malesia, Thailandia, Giappone: Trump d’Oriente e gli accordi commerciali tra dazi e metalli critici

