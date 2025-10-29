Australia 80enne dimenticata da nave crociera | trovata morta su isola Grande Barriera Corallina

Una donna di 80 anni è stata trovata morta su un’isola della Grande Barriera Corallina, in Australia, dopo essere stata abbandonata dalla nave da crociera su cui viaggiava. Sabato la donna era impegnata in un’escursione a Lizard Island, 250 km a nord di Cairns, insieme ad altri passeggeri della nave da crociera Coral Adventurer, ma si ritiene che si sia separata dal gruppo per riposarsi. La donna “dimenticata” dopo un’escursione. La nave ha lasciato l’isola verso il tramonto, ma è tornata diverse ore dopo, quando l’equipaggio si è accorto della scomparsa della donna. Un’importante operazione di ricerca ha ritrovato il suo corpo senza vita solo domenica mattina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

