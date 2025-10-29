Aurora Volley Brindisi | Apa Greco torna in biancazzurro Un legame mai interrotto
BRINDISI - L’Aurora Volley Brindisi è lieta di annunciare il ritorno in squadra di Anna Paola “Apa” Greco, opposta classe 1983, atleta salentina di grande esperienza e profonda conoscenza del mondo della pallavolo pugliese.Dopo la stagione da capitana nella scorsa annata sportiva, Apa torna a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
