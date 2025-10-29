aurora maniscalco riaperte le indagini anche la polizia austriaca al lavoro sul caso

Era stata archiviata dalla polizia austriaca come "suicidio", ma la famiglia non ha mai creduto a questa ipotesi. Oggi la svolta: sono state riaperte le indagini a Vienna sulla morte di Aurora Maniscalco, l'hostess 24enne di Palermo che viveva nella capitale austriaca insieme al suo fidanzato Elio Bargion e. Sul caso già indaga la procura italiana, in particolare quella romana che è competente sui connazionali vittime di reati all'estero. Adesso anche quella austriaca ha deciso di rimettere in discussione il caso, provando ad approfondire gli aspetti poco chiari della vicenda. La ragazza è precipitata dal terzo piano del palazzo nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

