Auriemma su Spalletti le parole sorprendono | Lui alla Juventus?

Raffaele Auriemma ha parlato di Luciano Spalletti, le sue parole sorprendono e specifica cosa vuol dire per lui il passaggio del tecnico alla Juventus. Ecco le parole del giornalista e tutto quello che c’è da sapere su quanto accaduto. (ANSA) TvPlay.it A JuveLive su Twitch ha parlato il giornalista napoletano, specificando: “ Spalletti? Nessuna emozione e clamore per il passaggio alla Juventus, spero che possa dimostrare anche alla Juventus le sue grandi capacità, perché per me i migliori allenatori in Serie A sono lui e Antonio Conte. 🔗 Leggi su Tvplay.it

