Aumento tariffe per illuminazione votiva | la smentita di Servizi Cimiteriali di Avellino Scarl
La società Servizi Cimiteriali di Avellino Scarl, concessionaria del Comune di Avellino per i servizi cimiteriali e la gestione dell’illuminazione votiva presso i cimiteri di Avellino e Bellizzi Irpino, tiene a chiarire con fermezza e trasparenza la situazione relativa alle tariffe. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tariffe in aumento, disdette bloccate e più chiamate dai call center. La nuova proposta che fa discutere al Senato Vai su Facebook
Avellino, aumenti al cimitero: notizie false, nessun rincaro - L'articolo Avellino, aumenti al cimitero: notizie false, nessun rincaro proviene da OttoPagine. Secondo msn.com
"Aumento del 50% per le lampade votive. Altro che ritocco, questa è una stangata" - CASTELFRANCO "La giunta Mini aumenta del 50% il costo delle lampade votive dei cimiteri. Si legge su lanazione.it
Tariffe indicizzate: consenso scritto per aumento - Secondo il TAR del Lazio non è possibile applicare l'aumento delle tariffe in base all'inflazione, senza un esplicito consenso scritto dell'utente. Si legge su punto-informatico.it