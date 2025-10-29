Aumento spese militari il Giappone rassicura gli Usa

Imolaoggi.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Casa Bianca avrebbe suggerito informalmente a Tokyo di portare la spesa per la difesa fino al 3,5% del Pil. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

aumento spese militari il giappone rassicura gli usa

© Imolaoggi.it - Aumento spese militari, il Giappone rassicura gli Usa

Altri contenuti sullo stesso argomento

aumento spese militari giapponeIl Giappone rassicura gli Usa su aumento spese per la difesa - (ANSA) – TOKYO, 29 OTT – All’indomani del vertice a Tokyo tra la premier Sanae Takaichi e il presidente Usa Donald Trump, il nuovo ministro della Difesa giapponese Shinjiro Koizumi conferma agli Stati ... msn.com scrive

aumento spese militari giapponeWashington a Tokyo, 'serve più autonomia alla Boj' - Dopo aver ottenuto la garanzia di un aumento significativo delle spese militari da parte del Giappone e una serie di accordi multimiliardari sul piano commerciale, il governo degli Stati Uniti entra n ... Scrive ansa.it

Il Giappone e il paradosso del riarmo: più spese militari ma meno reclute - Le crescenti tensioni in Asia e nel Pacifico, a partire dalle mire della Cina su Taiwan, hanno cancellato lo storico pacifismo nipponico. Da lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Aumento Spese Militari Giappone