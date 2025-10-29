Aumento spese militari il Giappone rassicura gli Usa

La Casa Bianca avrebbe suggerito informalmente a Tokyo di portare la spesa per la difesa fino al 3,5% del Pil.

L’intervista di Corrado Formigli, nell'ultima puntata di "Piazza Pulita", a Maurizio Landini, segretario della CGIL, sulla manovra 2026, la tassazione degli extraprofitti delle banche, l’aumento delle spese militari, la manifestazione della CGIL del 25 ottobre a Rom - facebook.com Vai su Facebook

Aumento delle #spese per la #difesa: debito pubblico al 130% entro il 2041 - X Vai su X

Il Giappone rassicura gli Usa su aumento spese per la difesa - (ANSA) – TOKYO, 29 OTT – All’indomani del vertice a Tokyo tra la premier Sanae Takaichi e il presidente Usa Donald Trump, il nuovo ministro della Difesa giapponese Shinjiro Koizumi conferma agli Stati ... msn.com scrive

Washington a Tokyo, 'serve più autonomia alla Boj' - Dopo aver ottenuto la garanzia di un aumento significativo delle spese militari da parte del Giappone e una serie di accordi multimiliardari sul piano commerciale, il governo degli Stati Uniti entra n ... Scrive ansa.it

Il Giappone e il paradosso del riarmo: più spese militari ma meno reclute - Le crescenti tensioni in Asia e nel Pacifico, a partire dalle mire della Cina su Taiwan, hanno cancellato lo storico pacifismo nipponico. Da lettera43.it