Augsburg-Borussia Dortmund venerdì 31 ottobre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Fiducia negli Schwarzgelben
Si apre il nono turno di Bundesliga e tocca al Borussia Dortmund di Kovac scendere in campo andando a far visita all’Augsburg. I Fuggerstaedter sono caduti in casa in DFB Pokal sconfitti dal Bochum, beffati da un gol sul finire del primo tempo senza riuscire ad imbastire una reazione decente nella ripresa. L’obiettivo dei bavaresi rimane sempre e solamente la salvezza, il resto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
8 su 8 del FC Bayern München in questo inizio super di Bundesliga per i bavaresi vs Lipsia 6-0 vs Augsburg 2-3 ? vs Amburgo 5-0 vs Hoffenheim 1-4? vs Werder Brema 4-0 vs Eintracht 0-3 ? vs Borussia Dortmund 2-1 vs Borussia Mönchenglad - facebook.com Vai su Facebook
