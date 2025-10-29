Augsburg-Borussia Dortmund venerdì 31 ottobre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Fiducia negli Schwarzgelben

Infobetting.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si apre il nono turno di Bundesliga e tocca al Borussia Dortmund di Kovac scendere in campo andando a far visita all’Augsburg.  I Fuggerstaedter sono caduti in casa in DFB Pokal sconfitti dal Bochum, beffati da un gol sul finire del primo tempo senza riuscire ad imbastire una reazione decente nella ripresa. L’obiettivo dei bavaresi rimane sempre e solamente la salvezza, il resto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

augsburg borussia dortmund venerd236 31 ottobre 2025 ore 20 30 formazioni quote pronostici fiducia negli schwarzgelben

© Infobetting.com - Augsburg-Borussia Dortmund (venerdì 31 ottobre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Fiducia negli “Schwarzgelben”

Contenuti che potrebbero interessarti

augsburg borussia dortmund venerd236Pronostico Augsburg-Borussia Dortmund: la difesa fa acqua da tutte le parti - Borussia Dortmund è una partita valida per la nona giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: tv, formazioni, pronostico. Da ilveggente.it

augsburg borussia dortmund venerd236Bundesliga, Augsburg-Borussia Dortmund anticipo della nona giornata: su Betpoint gialloneri di Kovac favoriti a 1.65 - Borussia Dortmund anticipo della nona giornata: su Betpoint i gialloneri di Niko Kovac partono favoriti a 1. Da agimeg.it

Borussia Dortmund-Augsburg, formazioni ufficiali: prima panchina per Haller e Yeboah - In panchina l'italiano Yeboah, arrivato in settimana all'Augsburg dal Genoa. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Augsburg Borussia Dortmund Venerd236