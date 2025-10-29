Si apre il nono turno di Bundesliga e tocca al Borussia Dortmund di Kovac scendere in campo andando a far visita all’Augsburg. I Fuggerstaedter sono caduti in casa in DFB Pokal sconfitti dal Bochum, beffati da un gol sul finire del primo tempo senza riuscire ad imbastire una reazione decente nella ripresa. L’obiettivo dei bavaresi rimane sempre e solamente la salvezza, il resto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Augsburg-Borussia Dortmund (venerdì 31 ottobre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici