Augias parla del lato collerico di Meloni FdI lo gela | L’unica collera che vediamo è la sua video

Secoloditalia.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’aspetto collerico del suo temperamento”. A parlare è Corrado Augias dallo studio rosso di “DiMartedì” e l’aspetto “collerico” è – neanche  a dirlo- quello della premier Meloni. Il giornalista di lungo corso, editorialista, scrittore e conduttore su La7 della Torre di Babele, si spinge francamente oltre, in un’analisi psicologica di un assunto che vedeono soltanto dall’opposizione. La presunta “collera” nei confronti dei giornalisti. Lui e Floris se la cantano e se la suonano. Ogni tanto qualcuno inventa un tema di contrasto con la premier, e  a DiMartedì nella puntata del 28 ottobre è scoccata l’ora della “collera”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

