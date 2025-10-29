“L’aspetto collerico del suo temperamento”. A parlare è Corrado Augias dallo studio rosso di “DiMartedì” e l’aspetto “collerico” è – neanche a dirlo- quello della premier Meloni. Il giornalista di lungo corso, editorialista, scrittore e conduttore su La7 della Torre di Babele, si spinge francamente oltre, in un’analisi psicologica di un assunto che vedeono soltanto dall’opposizione. La presunta “collera” nei confronti dei giornalisti. Lui e Floris se la cantano e se la suonano. Ogni tanto qualcuno inventa un tema di contrasto con la premier, e a DiMartedì nella puntata del 28 ottobre è scoccata l’ora della “collera”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Augias parla del “lato collerico” di Meloni. FdI lo gela: “L’unica collera che vediamo è la sua” (video)