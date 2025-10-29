Augias parla del lato collerico di Meloni FdI lo gela | L’unica collera che vediamo è la sua video
“L’aspetto collerico del suo temperamento”. A parlare è Corrado Augias dallo studio rosso di “DiMartedì” e l’aspetto “collerico” è – neanche a dirlo- quello della premier Meloni. Il giornalista di lungo corso, editorialista, scrittore e conduttore su La7 della Torre di Babele, si spinge francamente oltre, in un’analisi psicologica di un assunto che vedeono soltanto dall’opposizione. La presunta “collera” nei confronti dei giornalisti. Lui e Floris se la cantano e se la suonano. Ogni tanto qualcuno inventa un tema di contrasto con la premier, e a DiMartedì nella puntata del 28 ottobre è scoccata l’ora della “collera”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Scopri altri approfondimenti
A Di Martedì, Corrado Augias parla delle minacce alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Non deve andare da Vespa a denunciare, deve andare alla Digos. Un aspetto della personalità di Meloni è il vittimismo, fa parte di un personaggio costruito bene" Vai su Facebook
“Non parla coi giornalisti per il suo lato collerico”: la nuova accusa del paracarro rosso contro la Meloni - Nuovi attacchi trasversali alla politica italiana, dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, fino all’opposizione di Schlein- Come scrive controcopertina.com
Augias: "Meloni evita domande perché teme emerga il suo lato collerico" - Corrado Augias sul motivo per cui Giorgia Meloni non risponde alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Da la7.it
Augias a Bersani: «Giorgia Meloni comunicatrice fenomenale. La sinistra non è capace». Il confronto a "La Torre di Babele" - Dall’altro lato, Corrado Augias ha offerto una lettura differente, soffermandosi proprio sulla capacità comunicativa della leader di Fratelli d’Italia. Come scrive ilmessaggero.it