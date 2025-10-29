Attimi di paura sulla Perugia-Ancona perun camion in fiamme

Perugiatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Vigili del fuoco del Distaccamento di Gubbio sono intervenuti lungo la superstrada Perugia-Ancona, nel tratto di Casacastalda, per l’incendio di un autotreno che trasportava materiale in vetroresina.Le squadre operative, con autopompa serbatoio e autobotte pompa, hanno provveduto allo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

