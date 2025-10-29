Attentato Ranucci ok ad audizione del giornalista in Vigilanza Rai

Accogliendo la richiesta delle opposizioni, è arrivato – secondo quanto si apprende – il via libera dell’Ufficio di presidenza della commissione di Vigilanza Rai all’ audizione di Sigfrido Ranucci dopo l’attentato subito lo scorso 17 ottobre. Assieme al conduttore di Report sarà sentito anche il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini. L’audizione di Ranucci si svolgerà mercoledì 5 novembre alle ore 20 e la decisione di sentirlo è stata adottata all’unanimità dall’ufficio di presidenza. Il 17 ottobre un ordigno ha distrutto due automobili appartenenti alla famiglia del giornalista davanti alla sua casa di Campo Ascolano, vicino Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Attentato Ranucci, ok ad audizione del giornalista in Vigilanza Rai

