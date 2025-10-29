Attentati e droga nel segno della Scu | parola alle difese E un imputato ammette le accuse

LECCE - Hanno cominciato a discutere le difese degli imputati nel processo con rito abbreviato che si sta celebrando nell'aula bunker del carcere di Lecce. E un 34enne, per il quale la pm Carmen Ruggiero della Dda di Lecce aveva invocato una condanna pari a 14 anni di reclusione (comprensiva. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

