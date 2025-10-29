Attacco alla Russia con missili Tomahawk? Probabile risposta nucleare | parla il politologo di Putin
L’intervista di Fanpage.it a Vasily Kashin: “Questi missili non sono come gli ATACMS, se verranno colpiti edifici governativi, la nostra leadership o bersagli strategici nella Russia profonda, la nostra reazione sarà nucleare”. E sul super-missile: “È stato annunciato adesso perché la guerra vive una fase cruciale e occorre ridefinire il sistema della deterrenza”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
