Attacco alla Russia con missili Tomahawk? Probabile risposta nucleare | parla il politologo di Putin

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intervista di Fanpage.it a Vasily Kashin: “Questi missili non sono come gli ATACMS, se verranno colpiti edifici governativi, la nostra leadership o bersagli strategici nella Russia profonda, la nostra reazione sarà nucleare”. E sul super-missile: “È stato annunciato adesso perché la guerra vive una fase cruciale e occorre ridefinire il sistema della deterrenza”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

