Atp Parigi Sinner rivuole la testa del ranking | battuto Bergs in scioltezza 6-4 6-2
Esordio vincente per Jannik Sinner nel 'Rolex Paris Masters', ultimo Atp 1000 della stagione, in corso sul cemento indoor de 'La Defense Arena' della capitale francese. Il tennista azzurro, numero 2 del mondo e del seeding, che potrebbe tornare in vetta alla classifica Atp in caso di vittoria del torneo, dopo il bye del primo turno, ha sconfitto ai sedicesimi di finale il belga Zizou Bergs, numero. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tennis, Rolex Masters Parigi. Debutto no problem per il numero 2 Atp: Sinner-Bergs 6-4, 6-2 https://www.rainews.it/maratona/2025/10/rolex-masters-parigi-sonego-e-cobolli-avanti-sara-derby-azzurro-tra-musetti-e-il-torinese-cefb9716-0f78-42d7-bb71-87ba87 Vai su Facebook
Sorpresa #Alcaraz fuori a Parigi, #Sinner può tornare n.1 - X Vai su X
Atp Parigi, Sinner rivuole la testa del ranking: battuto Bergs in scioltezza (6-4/6-2) - Esordio vincente per Jannik Sinner nel 'Rolex Paris Masters', ultimo Atp 1000 della stagione, in corso sul cemento indoor de 'La Defense Arena' della capitale ... Secondo gazzettadelsud.it
Atp Parigi, che boato all'ingresso di Sinner - Prima volta a La Défense Arena per Jannik Sinner, accolto sul Centrale dall'ovazione del pubblico. Si legge su sport.sky.it
Atp Parigi, gran debutto di Sinner: Bergs sconfitto in due set - 2 contro Zizou Bergs, Jannik Sinner inizia alla grande il Masters 1000 di Parigi che potrebbe riportarlo al primo posto del ranking Atp ... Riporta ilgiornale.it