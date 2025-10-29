Atp Parigi gran debutto di Sinner | Bergs sconfitto in due set
Un inizio di torneo come meglio non poteva: Jannik Sinner sconfigge il belga Zizou Bergs 6-4, 6-2 in un'ora e 29 minuti al secondo turno del Masters 1000 di Parigi mostrando ancora una volta una solidità atletica e mentale da giocatore nettamente superiore. L'altoatesino domani giocherà per gli ottavi di finale contro l'argentino Francisco Cerundolo. Le parole del vincitore. " Sono contento per questa prima partita, per come ho servito in maniera precisa. Ho iniziato subito con il break e aumenta la fiducia, vedremo come sarà domani", ha dichiarato Sinner al termine della gara. " Non ho mai giocato tradizionalmente bene qui, è difficile fare paragoni visto che non vengo qui da due anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
Dopo il successo della grande mostra del Musée Picasso di Parigi, arriva al cinema LA GRANDE PAURA DI HITLER. PROCESSO ALL’ARTE DEGENERATA, il docu-film che racconta la guerra del nazismo contro l’arte moderna. Un attacco alle arti visive, alla Vai su Facebook
ATP Parigi, il programma di mercoledì 29 ottobre: debutto Sinner. Attesa per il derby tra Musetti e Sonego - ATP | Il numero 2 al mondo dopo la vittoria a Vienna giocherà la prima contro Bergs a seguito della sfida di Zverev. Segnala ubitennis.com
Sinner-Bergs diretta, orario e dove vedere l'esordio di Sinner all'Atp di Parigi - L'azzurro, seconda testa di serie, ha saltato il primo turno e entra nel tabellone direttamente ... Da ilmattino.it
ATP Parigi, il ritorno di Dimitrov dura un match: salta la sfida con Medvedev - ATP | Il bulgaro si ritira dal main draw parigino dopo l'ottimo esordio con Giovanni Mpetshi Perricard. Come scrive ubitennis.com