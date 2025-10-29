Atp Parigi gran debutto di Sinner | Bergs sconfitto in due set

Un inizio di torneo come meglio non poteva: Jannik Sinner sconfigge il belga Zizou Bergs 6-4, 6-2 in un'ora e 29 minuti al secondo turno del Masters 1000 di Parigi mostrando ancora una volta una solidità atletica e mentale da giocatore nettamente superiore. L'altoatesino domani giocherà per gli ottavi di finale contro l'argentino Francisco Cerundolo. Le parole del vincitore. " Sono contento per questa prima partita, per come ho servito in maniera precisa. Ho iniziato subito con il break e aumenta la fiducia, vedremo come sarà domani", ha dichiarato Sinner al termine della gara. " Non ho mai giocato tradizionalmente bene qui, è difficile fare paragoni visto che non vengo qui da due anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

