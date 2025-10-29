Tre italiani in campo oggi, 29 ottobre, al torneo Atp Parigi Bercy 2025. Occhi puntati sulla sfida Sinner-Bergs, all’indomani dell’inattesa eliminazione a sorpresa di Carlos Alcaraz per mano di Norrie, e al derby azzurro Musetti-Sonego. Sinner-Bergs e Musetti-Sonego: orari. L’altoatesino numero 2 al mondo, reduce dal trionfo a Vienna e con il primato in classifica Atp nel mirino, è al suo match d’esordio nella capitale francese: di fronte avrà il belga Zizou Bergs, numero 41 del ranking. Una sfida senza precedenti: è la prima volta infatti che Sinner affronta il 26enne che ha battuto al primo turno il numero 35 Michelsen. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atp Parigi Bercy 2025, oggi Sinner-Bergs e il derby Musetti-Sonego: quando giocano e dove vederli in tv