Si ferma agli ottavi di finale il cammino in doppio di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nell’ ATP Masters 1000 di Parigi: gli azzurri, accreditati della testa di serie numero 7, cedono il passo all’ austriaco Alexander Erler ed allo statunitense Robert Galloway, vittoriosi per 7-6 (5) 7-5 dopo un’ora e 36 minuti. Per loro ai quarti ci sarà la coppia vincente del match tra Harri HeliövaaraHenry Patten ed Édouard Roger-VasselinHugo Nys, mentre gli italiani potranno ora concentrarsi sulle ATP Finals e, poi, sulla Coppa Davis. Nel primo set fioccano le palle break in avvio: gli azzurri perdono il servizio a quindici in apertura e poi mancano al deciding point l’opportunità per l’immediato controbreak. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Parigi 2025, sconfitta indolore per Simone Bolelli ed Andrea Vavassori: ora mirino sulle Finals