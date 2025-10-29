ATP Parigi 2025 sconfitta indolore per Simone Bolelli ed Andrea Vavassori | ora mirino sulle Finals

Oasport.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si ferma agli ottavi di finale il cammino in doppio di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nell’ ATP Masters 1000 di Parigi: gli azzurri, accreditati della testa di serie numero 7, cedono il passo all’ austriaco Alexander Erler ed allo statunitense Robert Galloway, vittoriosi per 7-6 (5) 7-5 dopo un’ora e 36 minuti. Per loro ai quarti ci sarà la coppia vincente del match tra Harri HeliövaaraHenry Patten ed Édouard Roger-VasselinHugo Nys, mentre gli italiani potranno ora concentrarsi sulle ATP Finals e, poi, sulla Coppa Davis. Nel primo set fioccano le palle break in avvio: gli azzurri perdono il servizio a quindici in apertura e poi mancano al deciding point l’opportunità per l’immediato controbreak. 🔗 Leggi su Oasport.it

atp parigi 2025 sconfitta indolore per simone bolelli ed andrea vavassori ora mirino sulle finals

© Oasport.it - ATP Parigi 2025, sconfitta indolore per Simone Bolelli ed Andrea Vavassori: ora mirino sulle Finals

Approfondisci con queste news

atp parigi 2025 sconfittaATP Parigi 2025, sconfitta indolore per Simone Bolelli ed Andrea Vavassori: ora mirino sulle Finals - Si ferma agli ottavi di finale il cammino in doppio di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nell'ATP Masters 1000 di Parigi: gli azzurri, accreditati della ... oasport.it scrive

atp parigi 2025 sconfittaSinner torna numero 1 Atp?/ Alcaraz perde subito a Parigi Bercy: tutte le combinazioni (oggi 29 ottobre 2025) - L'incredibile ko di Alcaraz a Parigi Bercy gli dà una chance, ma per fine anno lo spagnolo resta favorito. Lo riporta ilsussidiario.net

atp parigi 2025 sconfittaAlcaraz, clamorosa sconfitta all’esordio: oggi a Parigi in campo Sinner, può tornare numero 1 vincendo il torneo - Carlos Alcaraz perde clamorosamente al secondo turno (il suo primo) contro Cameron Norrie ed è eliminato dal Masters 1000 di Parigi. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Atp Parigi 2025 Sconfitta