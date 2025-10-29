ATP Parigi 2025 risultati 28 ottobre | ok Vacherot e Medvedev Fritz e Rublev agli ottavi Cade Alcaraz

Si completa il primo turno ed inizia il secondo nel tabellone di singolare maschile dell’ ATP Masters 1000 di Parigi, dove sicuramente la notizia di giornata è l’eliminazione dello spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del seeding e del mondo, rimontato e battuto nei sedicesimi dal britannico Cameron Norrie, che si impone per 4-6 6-3 6-4. Sono già agli ottavi anche il numero 4, lo statunitense Taylor Fritz, che regola il qualificato australiano Aleksandar Vukic per 7-6 (4) 6-2, ed il numero 5, lo statunitense Ben Shelton, che elimina l’azzurro Flavio Cobolli, sconfitto per 7-6 (4) 6-3, e nel prossimo turno se la vedrà con il numero 12, il russo Andrey Rublev, che supera lo statunitense Learner Tien con un duplice 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Parigi 2025, risultati 28 ottobre: ok Vacherot e Medvedev, Fritz e Rublev agli ottavi. Cade Alcaraz

