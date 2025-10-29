ATP Parigi 2025 | da Jannik Sinner al derby dei Lorenzo mercoledì italiano a La Defense
Dopo due anni, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo a Parigi in versione Masters 1000. Nel frattempo è cambiato tutto. I match nell’ordine di gioco del campo centrale non sono più 6, ma 5, e soprattutto non si gioca più al Palais Omnisports di Bercy. Tanto si è detto e scritto del passaggio a La Defense, sta di fatto che questa volta non ci sono più problemi di orario: il numero 2 al mondo partirà nel mezzo del programma, come terzo e ultimo match della sessione diurna. Dall’altra parte della rete ci sarà un giocatore particolarmente interessante, vale a dire il belga Zizou Bergs. Persona di cui il lato extra campo merita di essere scoperto, con particolare attenzione verso i temi ambientali, fu “battezzato” come destinato alla top 20 da Richard Gasquet. 🔗 Leggi su Oasport.it
