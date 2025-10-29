Atlético Mineiro in finale di Copa Sudamericana | un capolavoro di Hulk chiude il 3–1 sull’Independiente del Valle

L’Atlético Mineiro vola in finale di Copa Sudamericana piegando l’Independiente del Valle 3–1 nel ritorno della semifinale all’ Arena MRV. Dopo l’1–1 dell’andata in Ecuador, il “Galo” impone ritmo, pressione e qualità, archiviando la pratica con due gol nel primo tempo e la firma d’autore di Hulk nella ripresa: una stoccata spettacolare che blinda il pass e riscalda la notte di Belo Horizonte. Appuntamento con la storia il 22 novembre ad Asunción. La partita. L’Atlético parte alto e verticale, costringendo gli ospiti a rincorrere sulle corsie. Il vantaggio arriva al 36’: Guilherme Arana accompagna l’azione sul lato debole e colpisce con un sinistro chirurgico. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

