Atletica | Prato tricolore Pronti via con mille atleti
È stata la Questura di Prato a fare da cornice alla presentazione ufficiale dei campionati italiani assoluti, juniores, promesse e allievi dei 10 km su strada, in programma domenica nel cuore della città. Un evento di portata nazionale che, fatta eccezione per un tricolore di marcia organizzato molti anni fa, rappresenta un appuntamento unico per il panorama sportivo pratese. La manifestazione, promossa dalla Fidal nazionale in collaborazione con le realtà sportive locali e organizzata dalla Asd Prato Promozione, riunirà al via oltre mille atleti provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi su un circuito cittadino di due chilometri da ripetere cinque volte, con partenza e arrivo fissati in viale Piave. 🔗 Leggi su Lanazione.it
