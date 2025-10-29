Atalanta sabato c’è L’Udinese Da valutare de Roon

CALCIO. L'Atalanta è tornata in campo dopo il pareggio contro il Milan, il settimo in campionato in nove gare disputate. Allenamento completo per chi non ha giocato o è stato impiegato poco nel match, seduta di scarico per tutti gli altri.

Pareggio per 1-1 fra Cremonese e Atalanta nella gara serale del sabato di Serie A. Grigiorossi in vantaggio con il primo gol italiano di Vardy, pareggio degli ospiti con Brescianini.

La serie di incontri ravvicinati dell'Atalanta prosegue sabato 25 ottobre con la trasferta sul campo della Cremonese (fischio d'inizio alle 20,45). Possibile turnover in tutti i reparti per far rifiatare qualche titolare.

Atalanta, anticipi e posticipi sotto i riflettori: con l'Inter e la Roma in notturna - L'Atalanta affronterà in casa l'Inter e la Roma dell'ex Gasperini in notturna, domenica 28 dicembre e sabato 3 gennaio

Atalanta, De Ketelaere recupera per la Juve, Hien no - Charles De Ketelaere ha lavorato in parte insieme al resto della squadra nell'allenamento di stamattina a Zingonia e può rientrare quantomeno fra i convocati dell'Atalanta sabato in casa della

Atalanta al lavoro in vista della Juve: De Ketelaere parzialmente in gruppo, Ederson a parte - Come raccolto da TMW, la buona notizia è l'allenamento parzialmente in gruppo di Charles De Ketelaere, che non