Atalanta-Milan Ricci | Punto guadagnato su campo difficile Domenica contro la Roma …
Nel pareggio per 1-1 tra Atalanta e Milan spicca la prova di Samuele Ricci, autore del suo primo gol in rossonero. Il centrocampista, in crescita dopo un periodo difficile, parla di fiducia, spirito di gruppo e voglia di riscatto contro la Roma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
News recenti che potrebbero piacerti
LOOKMAN RISPONDE A RICCI Finisce 1-1 la sfida tra Atalanta e Milan. Ad aprire le danze ci pensa Samuele Ricci, primo gol con la maglia rossonera, al 4' con un tiro al limite dell'area. Al 35' arriva la risposta della Dea: Pasalic imbuca in area per il nig - facebook.com Vai su Facebook
L ookman risponde a Ricci, altro pareggio per Atalanta e Milan: finisce 1-1?Le pagelle: Maignan manona - X Vai su X
Atalanta-Milan 1-1, le pagelle: Lookman (7) torna a colpire, Fofana (7) ovunque, Leao (4,5) bocciato - 1, un punto che non dispiace ad Allegri ma che forse inizia a preoccupare Juric (7 pareggi in 9 partite). Lo riporta msn.com
Atalanta-Milan risultato 1-1: Lookman dopo Ricci, i rossoneri non tengono il passo del Napoli - I rossoneri rimangono così a 3 punti dal Napoli, vittorioso nel pomeriggio a Lecce. Scrive msn.com
Pagelle Atalanta Milan: i voti ai giocatori rossoneri - Milan: cronaca, risultato e pagelle della squadra di Allegri dopo la partita della giornata 9 del campionato 2025/2026. Come scrive milanlive.it