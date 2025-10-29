Atalanta-Milan Ricci | Punto guadagnato su campo difficile Domenica contro la Roma …

Nel pareggio per 1-1 tra Atalanta e Milan spicca la prova di Samuele Ricci, autore del suo primo gol in rossonero. Il centrocampista, in crescita dopo un periodo difficile, parla di fiducia, spirito di gruppo e voglia di riscatto contro la Roma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Atalanta-Milan, Ricci: “Punto guadagnato su campo difficile. Domenica contro la Roma …”

