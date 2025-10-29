Atalanta-Milan Pedullà | Modric appannato non può giocare 40 partite Da quando è uscito Rabiot …

Pianetamilan.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha commentato il pareggio ottenuto dal Milan nel match della 9^ giornata di Serie A disputato alla New Balance Arena di Bergamo contro l'Atalanta di Ivan Juric: ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

atalanta milan pedull224 modric appannato non pu242 giocare 40 partite da quando 232 uscito rabiot 8230

© Pianetamilan.it - Atalanta-Milan, Pedullà: “Modric appannato, non può giocare 40 partite. Da quando è uscito Rabiot …”

Altre letture consigliate

atalanta milan pedull224 modricAtalanta-Milan 1-1, le spigolature di Serina. La serata speciale di Pasalic, l’arbitro e il tempo perso - Supermario migliore in campo nel confronto tra croati con l’amico Modric, suo capitano in nazionale. Secondo bergamo.corriere.it

atalanta milan pedull224 modricPagelle Atalanta-Milan: Maignan manona (7), Modric riposa (5,5); Lookman is back (7) - Per Allegri un punto guadagnato considerando il forcing della Dea: le assenze alla lunga si pagano; la pareggite per la squadra di Juric continua, ma stavolta la sua squadra fa un figurone ... Lo riporta corriere.it

atalanta milan pedull224 modricModric Milan, il calciatore croato è il vero insostituibile per Max Allegri: il tecnico non ha mai avuto dubbi per un motivo molto semplice - Modric Milan, il calciatore croato è il vero insostituibile per Max Allegri: il tecnico non ha mai avuto dubbi per un motivo molto semplice. Si legge su milannews24.com

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Milan Pedull224 Modric