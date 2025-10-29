Atalanta-Milan Pavlovic sui social | Avanti con la prossima Ci vediamo domenica

Pianetamilan.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Strahinja Pavlovic si distingue nel Milan a Bergamo: nonostante la serata opaca della squadra, resiste agli attacchi dell’Atalanta e chiude con ottime statistiche, mostrando sui social determinazione e voglia di riscattarsi in vista della Roma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

atalanta milan pavlovic sui social avanti con la prossima ci vediamo domenica

© Pianetamilan.it - Atalanta-Milan, Pavlovic sui social: “Avanti con la prossima. Ci vediamo domenica”

