Atalanta-Milan non è un punto da buttare Diavolo con il fiato corto fatica anche Modric

Pianetamilan.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan di Massimiliano Allegri pareggia, 1-1, alla 'New Balance Arena' di Bergamo contro l'Atalanta di Ivan Juri?: dopo l'iniziale vantaggio rossonero, firmato da Samuele Ricci, arriva il gol dei padroni di casa con Ademola Lookman. L'analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

atalanta milan non 232 un punto da buttare diavolo con il fiato corto fatica anche modric

© Pianetamilan.it - Atalanta-Milan, non è un punto da buttare. Diavolo con il fiato corto, fatica anche Modric

Scopri altri approfondimenti

atalanta milan 232 puntoAtalanta-Milan 1-1, gol e highlights: Lookman risponde a Ricci - Ademola Lookman ha realizzato tre gol contro il Milan in Serie A, tutti in gare casalinghe (inclusa una doppietta il 9 dicembre 2023); contro nessuna squadra, l'attaccante nigeriano ha segnato più ... Riporta sport.sky.it

atalanta milan 232 puntoAtalanta-Milan 1-1: gode Conte, ad Allegri non basta Ricci. Lookman torna al gol - I rossoneri passano avanti con l'ex Toro dopo appena 4 minuti, poi il nigeriano ritrova la rete dopo oltre cinque mesi e regala l'ennesimo pareggio a Juric ... Da tuttosport.com

atalanta milan 232 puntoPari e un punto a testa tra Atalanta e Milan: Lookman risponde a Ricci - I nerazzurri ritrovano il gol di Lookman e mantengono l'imbattibilità in campionato ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Milan 232 Punto