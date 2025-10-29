Atalanta-Milan non è un punto da buttare Diavolo con il fiato corto fatica anche Modric

Il Milan di Massimiliano Allegri pareggia, 1-1, alla 'New Balance Arena' di Bergamo contro l'Atalanta di Ivan Juri?: dopo l'iniziale vantaggio rossonero, firmato da Samuele Ricci, arriva il gol dei padroni di casa con Ademola Lookman. L'analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Atalanta-Milan, non è un punto da buttare. Diavolo con il fiato corto, fatica anche Modric

