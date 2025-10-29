Atalanta-Milan Lookman | E’ stato importante tornare a disposizione della squadra

Ademola Lookman, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Atalanta-Milan, Lookman: “E’ stato importante tornare a disposizione della squadra”

Atalanta-Milan 1-1, le pagelle: il ritorno di Lookman (7.5), disastroso Leao (4.5) - Dopo il vantaggio del Milan, siglato da Samuele Ricci, l'Atalanta ha preso in mano il gioco macinando occasioni su occasioni. Da msn.com

Atalanta-Milan 1-1, le pagelle: Lookman (7) torna a colpire, Fofana (7) ovunque, Leao (4,5) bocciato - 1, un punto che non dispiace ad Allegri ma che forse inizia a preoccupare Juric (7 pareggi in 9 partite). Riporta msn.com

Atalanta-Milan 1-1, gol e highlights: Lookman risponde a Ricci - Ademola Lookman ha realizzato tre gol contro il Milan in Serie A, tutti in gare casalinghe (inclusa una doppietta il 9 dicembre 2023); contro nessuna squadra, l'attaccante nigeriano ha segnato più ... Da sport.sky.it