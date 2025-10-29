Atalanta-Milan Leao delude ma Allegri lo difende Con la Roma ci sarà nonostante l’anca

La Gazzetta dello Sport critica la prova opaca di Leao: contro l’Atalanta esce all’intervallo per un fastidio all’anca. Allegri lo difende ma ammette: “Serviva chi sprintasse”. Dopo la Fiorentina, il portoghese è tornato spento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Atalanta-Milan, Leao delude ma Allegri lo difende. Con la Roma ci sarà, nonostante l’anca

