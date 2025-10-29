Atalanta-Milan le reazioni social | Leao bocciato Nkunku come Chukwueze C’è chi invoca Balotelli

Ecco come i tifosi del Milan hanno vissuto, sui social, la partita di campionato a Bergamo in casa dell'Atalanta: nel video i migliori post. A Bergamo finisce 1-1 tra Atalanta e Milan, con i rossoneri che vanno in vantaggio dopo pochi minuti grazie alla rete di Samuele Ricci, ma poi si fanno raggiungere dal mancino potentissimo di Ademola Lookman, al primo gol stagionale. Social spietati contro la squadra di Massimiliano Allegri e contro due bersagli in particolare: da una parte Rafael Leao, sostituito all’intervallo dopo un primo tempo non brillante, e dall’altra Christopher Nkunku, paragonato addirittura a Samuel Chukwueze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Atalanta-Milan, le reazioni social: Leao bocciato, Nkunku come Chukwueze. C’è chi invoca Balotelli

