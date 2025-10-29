Atalanta-Milan le pagelle dei rossoneri | Giménez disastro Leao lo segue a ruota I voti

Le pagelle di Atalanta-Milan 1-1, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Ecco voti e giudizi dei rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Atalanta-Milan, le pagelle dei rossoneri: Giménez disastro, Leao lo segue a ruota. I voti

Scopri altri approfondimenti

LOOKMAN RISPONDE A RICCI Finisce 1-1 la sfida tra Atalanta e Milan. Ad aprire le danze ci pensa Samuele Ricci, primo gol con la maglia rossonera, al 4' con un tiro al limite dell'area. Al 35' arriva la risposta della Dea: Pasalic imbuca in area per il nig - facebook.com Vai su Facebook

L ookman risponde a Ricci, altro pareggio per Atalanta e Milan: finisce 1-1?Le pagelle: Maignan manona - X Vai su X

Pagelle Atalanta Milan 1-1: i voti ai giocatori rossoneri - Milan: cronaca, risultato e pagelle della squadra di Allegri dopo la partita della giornata 9 del campionato 2025/2026. Segnala milanlive.it

Pagelle di Atalanta-Milan 1-1: Ricci illude, Lookman evita il rosso e trova il gol. Gimenez da dimenticare - 1 i top e flop del match: si sbloccano Ricci e Lookman ma alla fine è solo pari tra Juric e Allegri. Si legge su sport.virgilio.it

Atalanta-Milan 1-1, le pagelle: Lookman (7) torna a colpire, Fofana (7) ovunque, Leao (4,5) bocciato - 1, un punto che non dispiace ad Allegri ma che forse inizia a preoccupare Juric (7 pareggi in 9 partite). msn.com scrive