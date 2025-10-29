Atalanta-Milan le pagelle dei rossoneri | Giménez disastro Leao lo segue a ruota I voti

Pianetamilan.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pagelle di Atalanta-Milan 1-1, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Ecco voti e giudizi dei rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

atalanta milan le pagelle dei rossoneri gim233nez disastro leao lo segue a ruota i voti

© Pianetamilan.it - Atalanta-Milan, le pagelle dei rossoneri: Giménez disastro, Leao lo segue a ruota. I voti

Scopri altri approfondimenti

Pagelle Atalanta Milan 1-1: i voti ai giocatori rossoneri - Milan: cronaca, risultato e pagelle della squadra di Allegri dopo la partita della giornata 9 del campionato 2025/2026. Segnala milanlive.it

Pagelle di Atalanta-Milan 1-1: Ricci illude, Lookman evita il rosso e trova il gol. Gimenez da dimenticare - 1 i top e flop del match: si sbloccano Ricci e Lookman ma alla fine è solo pari tra Juric e Allegri. Si legge su sport.virgilio.it

atalanta milan pagelle rossoneriAtalanta-Milan 1-1, le pagelle: Lookman (7) torna a colpire, Fofana (7) ovunque, Leao (4,5) bocciato - 1, un punto che non dispiace ad Allegri ma che forse inizia a preoccupare Juric (7 pareggi in 9 partite). msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Milan Pagelle Rossoneri