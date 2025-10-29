Atalanta Milan Juric nel post gara | Se c’era una squadra che meritava la vittoria quella oggi era l’Atalanta Questa squadra meriterebbe di più

Atalanta Milan, il tecnico della Dea Iva Juric ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita della sfida contro i rossoneri Al termine di Atalanta Milan, disputato alla New Balance Arena di Bergamo, Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni. DOMINATO IN LUNGO E IN LARGO – «Abbiamo dominato in lungo e in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

