Atalanta-Milan Giaccherini | Il pareggio premia i rossoneri nel secondo tempo …
Emanuele Giaccherini, ex giocatore e opinionista di DAZN, ha commentato il pareggio del Milan contro l'Atalanta ottenuto nel match della 9^ giornata, disputato questa sera alla New Balance Arena: ecco le parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il commento di @luca_diddi ad #AtalantaMilan. Voi che ne dite - facebook.com Vai su Facebook
acmi.land/ATAMIL-MatchPr… ? Match Preview ? Atalanta-Milan, una serata importante: leggi di più - X Vai su X
Giaccherini: "Esce più soddisfatto il Milan: dà continuità ai risultati" - Le parole di Emanuele Giaccherini, ex calciatore e opinionista, nel post partita di Atalanta- Come scrive milannews.it
CALCIO D'INIZIO! Comincia Atalanta-Milan. Il primo pallone della sfida è giocato dai rossoneri.20:49 - Milan: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Segnala sport.virgilio.it
Atalanta-Milan 1-1: secondo pareggio consecutivo per i rossoneri - 1: segna Ricci in avvio mentre per i bergamaschi va a segno Lookman dopo le tante voci di mercato che lo hanno riguardato in estate. Lo riporta notiziemilan.it