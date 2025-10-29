Atalanta-Milan Costacurta | Meglio senza Leao Modric giocatore straordinario Su Gimenez …

Pianetamilan.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine di Atalanta-Milan, Billy Costacurta ha commentato ai microfoni di Sky le deludenti prestazioni degli attaccanti rossoneri, affermando che senza Leao e Gimenez il Diavolo ha giocato meglio ed è diventato una squadra. Le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Atalanta-Milan, Costacurta: “Meglio senza Leao, Modric giocatore straordinario. Su Gimenez …”

