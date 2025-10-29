Atalanta-Milan Brescianini | Trovato un Milan che chiudeva tutte le linee di passaggio

Marco Brescianini, giocatore nerazzurro, ha parlato a ‘DAZN‘ al termine di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla ‘New Balance Arena‘ di Bergamo. Ecco, dunque, le sue. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Atalanta, Brescianini: "Oggi abbiamo trovato un Milan che chiudeva tutte le linee di passaggio, scardinare la loro difesa era ..."

