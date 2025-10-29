Atalanta-Milan Brescianini | Abbiamo giocato bene Sul ruolo preferito…

Brescianini, giocatore nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa dopo Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Atalanta-Milan, Brescianini: “Abbiamo giocato bene. Sul ruolo preferito…”

Scopri altri approfondimenti

Il commento di @luca_diddi ad #AtalantaMilan. Voi che ne dite - facebook.com Vai su Facebook

I nostri 11 per #AtalantaMilan Our starting XI for Atalanta v Milan #GoAtalantaGo - X Vai su X

Atalanta, Brescianini: "Oggi abbiamo trovato un Milan che chiudeva tutte le linee di passaggio..." - Le sue parole: “Oggi abbiamo trovato un Milan che chiudeva tutte le linee di passaggio, scardinare la loro difesa era ... milannews.it scrive

Atalanta-Milan 1-1, gol e highlights: Lookman risponde a Ricci - Ademola Lookman ha realizzato tre gol contro il Milan in Serie A, tutti in gare casalinghe (inclusa una doppietta il 9 dicembre 2023); contro nessuna squadra, l'attaccante nigeriano ha segnato più ... Da sport.sky.it

Serie A: in campo alle 20,45 Atalanta-Milan DIRETTA - 2 contro il Pisa nell'ultima partita di Serie A, portando la serie di imbattibilità a 7 gare (V5 N2 P0). Da ansa.it