Atalanta-Milan Biasin lucido | Buon punto a Bergamo contro una bella dea Soprattutto se ti mancano …

Nel suo editoriale su TMW, Fabrizio Biasin commenta il pareggio 1-1 tra Atalanta e Milan: primo gol di Ricci, risposta di Lookman. Allegri fa i conti con assenze pesanti, ma il punto a Bergamo vale il secondo posto a -3 dal Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Atalanta-Milan, Biasin lucido: “Buon punto a Bergamo contro una bella dea. Soprattutto se ti mancano …”

L’Atalanta è tornata in campo dopo il pareggio contro il Milan, il settimo in campionato in nove gare disputate. Allenamento completo per chi non ha giocato o è stato impiegato poco nel match, seduta di scarico per tutti gli altri. Vai su Facebook

Atalanta-Milan 1-1, la classifica aggiornata. Milan a quota 18, perso altro terreno dal primo posto - X Vai su X

Gattuso pensa alla convocazione di Ahanor: in estate era sulla lista di mercato del Milan - Honest Ahanor, terzino dell'Atalanta, ha dimostrato di avere già grandi qualità nonostante sia ancora un classe 2008. Si legge su sport.sky.it

Atalanta, Champions e Milan: Juve, tutto in 9 giorni. Chi dovrà fare gli straordinari - Tre partite separano la Juve dalla prossima sosta per le nazionali e questo trittico a cavallo tra settembre e ottobre potrà dare ulteriori ... Lo riporta gazzetta.it

Inter, Milan, Atalanta e Bologna: le ultimissime - L'Inter risparmierà così l'ingaggio del giocatore e incasserà un indennizzo di circa ... Scrive corrieredellosport.it