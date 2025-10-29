Atalanta-Milan Allegri rallenta ancora | solo un punto a Bergamo ma il pareggio non è da buttare

Il Milan di Massimiliano Allegri continua a rallentare. Dopo il pareggio interno contro il Pisa, anche la trasferta di Bergamo si chiude con un solo punto, frutto dell’1-1 contro un’ Atalanta aggressiva e determinata. Un risultato che non permette ai rossoneri di tenere il passo del Napoli, vittorioso a Lecce e ora a +3 in classifica. Tuttavia, come sottolineato dal Corriere della Sera, a differenza del mezzo passo falso con i toscani, il punto conquistato al cospetto della Dea non è da buttare. Ricci illude, Lookman risponde. Il Milan parte forte e trova subito il vantaggio grazie a Samuele Ricci, al suo primo gol in maglia rossonera. 🔗 Leggi su Milanzone.it

