Atalanta-Milan Allegri | La squadra sta facendo bene Leao? Non stava benissimo

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Atalanta-Milan, Allegri: “La squadra sta facendo bene. Leao? Non stava benissimo”

Altre letture consigliate

Serie A, Atalanta-Milan 1-1 dopo i primi 45’: rossoneri a caccia di punti per rimanere agganciati alla testa della classifica Lecce-Napoli 0-1. Vittoria di misura degli azzurri: vetta salva. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/1 - facebook.com Vai su Facebook

acmi.land/ATAMIL-MatchPr… ? Match Preview ? Atalanta-Milan, una serata importante: leggi di più - X Vai su X

Atalanta-Milan 1-1, gol e highlights: Lookman risponde a Ricci - Ademola Lookman ha realizzato tre gol contro il Milan in Serie A, tutti in gare casalinghe (inclusa una doppietta il 9 dicembre 2023); contro nessuna squadra, l'attaccante nigeriano ha segnato più ... Riporta sport.sky.it

Milan, Allegri: "Ho tolto Leao perché aveva un problema. Per la Roma..." - Le dichiarazioni dell'allenatore dei rossoneri dopo il pareggio alla New Balance Arena contro l'Atalanta: ecco cosa ha detto ... Scrive corrieredellosport.it

MILAN - Allegri: "La squadra deve essere più convinta di quello che fa, Leao? Ha avuto un problema all’anca" - Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo il pari con l'Atalanta: “È un momento in cui abbiamo qualche infortunato ma la squadra sta facendo bene. napolimagazine.com scrive