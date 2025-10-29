Atalanta-Milan Allegri | Ecco cosa c’è da migliorare Ai ragazzi ho detto…
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza dopo Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il commento di @luca_diddi ad #AtalantaMilan. Voi che ne dite - facebook.com Vai su Facebook
acmi.land/ATAMIL-MatchPr… ? Match Preview ? Atalanta-Milan, una serata importante: leggi di più - X Vai su X
Atalanta-Milan 1-1, le pagelle: Ricci illude Allegri, Rafael Leao e Gimenez bocciati. Lookman fa impazzire il Diavolo - Il Milan di Massimiliano Allegri rinvia ancora una volta l'appuntamento con la vittoria. Scrive msn.com
Allegri: "Ho detto ai ragazzi che serve mantenere l'equilibrio. Ecco cosa migliorare" - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, si è così espresso in conferenza stampa al termine di Atalanta- Segnala milannews.it
Atalanta-Milan 1-1: gode Conte, ad Allegri non basta Ricci. Lookman torna al gol - I rossoneri passano avanti con l'ex Toro dopo appena 4 minuti, poi il nigeriano ritrova la rete dopo oltre cinque mesi e regala l'ennesimo pareggio a Juric ... Lo riporta tuttosport.com