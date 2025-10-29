Atalanta-Milan 1-1 | Ricci illude i rossoneri Lookman torna al gol e firma il pari
Quinto pareggio consecutivo per i bergamaschi tra campionato e Champions, Milan terzo e ora atteso dallo scontro diretto con la Roma. Finisce in parità il big match della New Balance Arena tra Atalanta e Milan. Un 1-1 che lascia in sospeso le ambizioni di entrambe: i nerazzurri collezionano il settimo pareggio stagionale (il quinto consecutivo tra Serie A e Champions League), mentre i rossoneri infilano il secondo pari di fila e restano momentaneamente al terzo posto, in attesa dei risultati di Roma e Napoli. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Altre letture consigliate
Il commento di @luca_diddi ad #AtalantaMilan. Voi che ne dite - facebook.com Vai su Facebook
I nostri 11 per #AtalantaMilan Our starting XI for Atalanta v Milan #GoAtalantaGo - X Vai su X
Atalanta-Milan 1-1, gol e highlights: Lookman risponde a Ricci - Ademola Lookman ha realizzato tre gol contro il Milan in Serie A, tutti in gare casalinghe (inclusa una doppietta il 9 dicembre 2023); contro nessuna squadra, l'attaccante nigeriano ha segnato più ... Segnala sport.sky.it
Atalanta-Milan 1-1: video, gol e highlights - La squadra di Allegri vede allontanarsi la vetta della classifica in virtù del successo del Napoli e del pari di Bergamo contro l’Atalanta. Secondo sport.sky.it
Atalanta-Milan 1-1: gode Conte, ad Allegri non basta Ricci. Lookman torna al gol - I rossoneri passano avanti con l'ex Toro dopo appena 4 minuti, poi il nigeriano ritrova la rete dopo oltre cinque mesi e regala l'ennesimo pareggio a Juric ... Come scrive tuttosport.com