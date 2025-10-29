Atalanta-Milan 1-1 | Ricci illude i rossoneri Lookman torna al gol e firma il pari

Quinto pareggio consecutivo per i bergamaschi tra campionato e Champions, Milan terzo e ora atteso dallo scontro diretto con la Roma. Finisce in parità il big match della New Balance Arena tra Atalanta e Milan. Un 1-1 che lascia in sospeso le ambizioni di entrambe: i nerazzurri collezionano il settimo pareggio stagionale (il quinto consecutivo tra Serie A e Champions League), mentre i rossoneri infilano il secondo pari di fila e restano momentaneamente al terzo posto, in attesa dei risultati di Roma e Napoli. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it