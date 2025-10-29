Atalanta dopo il Milan subito la ripresa in ottica Udinese Da valutare De Roon

Ecodibergamo.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CALCIO. L’Atalanta è tornata in campo dopo il pareggio contro il Milan, il settimo in campionato in nove gare disputate. Allenamento completo per chi non ha giocato o è stato impiegato poco nel match, seduta di scarico per tutti gli altri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

